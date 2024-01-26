ВМФ России получил более 7 700 единиц средств поражения в 2023 году

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВМФ РФ за 2023 год получил от предприятий ОПК более 7 700 единиц средств поражения.

«Поставлены более 7 700 единиц морских средств поражения - крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Калибр", "Уран" и "Циркон", противокорабельные и противолодочные ракеты», - сказал замглавы российского оборонного ведомства на едином дне приемки военной продукции.

Он напомнил, что в прошлом году ВМФ получил фрегат «Адмирал Головко», корветы «Меркурий» и «Резкий», малые ракетные корабли «Циклон» и «Наро-Фоминск», морской тральщик «Лев Чернавин», прошедший ремонт сторожевой корабль «Неустрашимый».

Криворучко отметил, что в состав флота поступили атомная подлодка стратегического назначения «Император Александр III» проекта «Борей-А» и многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» проекта «Ясень-М».

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - это проект 885 «Ясень-М». Подводные лодки проекта - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. На их вооружении находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс».

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.