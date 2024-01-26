ВКС России получили более 100 самолетов и 150 вертолетов в 2023 году

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВКС РФ за 2023 год получили более 100 самолетов. Он сказал об этом в ходе Единого дня приемки военной продукции.

«В интересах Воздушно-космических сил поставлены более 100 новых и отремонтированных самолетов. В частности, самолеты оперативно-тактической авиации, военно-транспортные самолеты и учебно-боевые самолеты, 150 вертолетов», - сообщил Криворучко.

Он добавил, что также за прошлый год в войска было поставлено 3 500 произведенных на российских предприятиях беспилотников, а также 8 космических средств, 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем.

Пополнили боезапас и более 400 тысяч авиационных средств поражения, включающие в себя зенитные управляемые ракеты и авиабомбы.

А ВМФ России в 2023 году получил более 7 700 единиц средств поражения, включая В число этих средств поражения также входят крылатые раукеты морского базирования большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.