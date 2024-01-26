Войска получили 3 500 изготовленных в России беспилотников за 2023 год

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВС РФ получили за 2023 год 3 500 беспилотников, изготовленных на российских предприятиях.

Криворучко заявил об этом в ходе Единого дня приемки военной продукции. Также он заявил, что предприятия ОПК поставили более 100 новых и отремонтированных самолетов, а также 150 вертолетов.

Алексей Криворучко уточнил, что имелись в виду как самолеты оперативно-тактической авиации, так и военно-транспортные, а также учебно-боевые самолеты.

Кроме этого, замминистра сообщил, что Вооруженные силы России в 2024 году получат 36 тысяч единиц техники и 16,5 млн средств поражения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.