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Войска получили 3 500 изготовленных в России беспилотников за 2023 год

Также в интересах ВС РФ за год было поставлено 100 новых и отремонтированных самолетов и 150 вертолетов.
2024-01-26 14:01:01
© Фото: РИА Новости

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВС РФ получили за 2023 год 3 500 беспилотников, изготовленных на российских предприятиях. 

Криворучко заявил об этом в ходе Единого дня приемки военной продукции. Также он заявил, что предприятия ОПК поставили более 100 новых и отремонтированных самолетов, а также 150 вертолетов.

Алексей Криворучко уточнил, что имелись в виду как самолеты оперативно-тактической авиации, так и военно-транспортные, а также учебно-боевые самолеты. 

Кроме этого, замминистра сообщил, что Вооруженные силы России в 2024 году получат 36 тысяч единиц техники и 16,5 млн средств поражения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ОПК #вертолеты #самолеты #беспилотники #алексей криворучко #Единый день приемки военной техники
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