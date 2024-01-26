МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин порекомендовал регионам расширить выплаты семьям погибших участников СВО

Исполнительным органам субъектов России рекомендуется при назначении выплат учитывать и родственников погибшего участника спецоперации, зарегистрированных по месту жительства и в других субъектах России.
Тимур Шерзад 2024-01-26 11:09:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин порекомендовал регионам расширить выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. 

Согласно перечню поручений по итогам встречи с членами семей погибших военнослужащих-участников спецоперации, опубликованному на сайте Кремля, исполнительным органам субъектов РФ рекомендуется при назначении выплат членам семей погибших участников СВО учитывать и членов их семей, которые зарегистрированы по месту жительства в другом субъекте России. 

Кроме этого, Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу проанализировать выплаты «Согазом» семьям погибших бойцов специальной военной операции, это необходимо сделать до 1 апреля. 

Также Владимир Путин поручил изменить законодательство о льготах семьям Героев России, получивших это звание посмертно

#в стране и мире #Владимир Путин #выплаты #СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»