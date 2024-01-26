Путин порекомендовал регионам расширить выплаты семьям погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин порекомендовал регионам расширить выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции.

Согласно перечню поручений по итогам встречи с членами семей погибших военнослужащих-участников спецоперации, опубликованному на сайте Кремля, исполнительным органам субъектов РФ рекомендуется при назначении выплат членам семей погибших участников СВО учитывать и членов их семей, которые зарегистрированы по месту жительства в другом субъекте России.

Кроме этого, Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу проанализировать выплаты «Согазом» семьям погибших бойцов специальной военной операции, это необходимо сделать до 1 апреля.

Также Владимир Путин поручил изменить законодательство о льготах семьям Героев России, получивших это звание посмертно.