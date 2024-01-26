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Путин поручил изменить законодательство о льготах семьям посмертных Героев РФ

Владимир Путин отметил, что изменения должны быть внесены в закон до 1 апреля 2024 года.
Ян Брацкий 2024-01-26 10:56:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил в срок до 1 апреля внести изменения в закон о льготах для членов семей Героев России.

«Предоставление членам семей Героев РФ, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев РФ, удостоенных этого звания при жизни», - поручил глава государства.

Кроме того, Путин обязал правительство в указанные сроки предоставить участникам спецоперации без контракта статус ветерана боевых действий. Также российский лидер поручил перечислять положенные выплаты семьям погибших бойцов не дольше трех месяцев. Ответственным за исполнение своих поручений президент назначил главу кабмина Михаила Мишустина.

Кроме того, Владимир Путин порекомендовал региональным властям расширить выплаты членам семей погибших военнослужащих. При назначении таких выплат президент призвал учитывать и членов их семей, которые зарегистрированы по месту жительства в другом субъекта России.

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