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Путин поручил Шойгу проанализировать выплаты семьям погибших бойцов СВО

На сайте Кремля говорится, что Сергей Шойгу доложит Верховному главнокомандующему об анализе выплат до 1 апреля.
Андрей Аркадьев 2024-01-26 10:53:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу доложить до 1 апреля об анализе выплат «Согазом» членам семей погибших участников СВО. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Минобороны России провести анализ осуществления акционерным обществом "Согаз" выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции», - сказано в документе.

Родным российских бойцов, павших в зоне операции по защите Донбасса, необходимо перечислять выплаты не дольше трех месяцев с момента подачи заявления.

Также в перечне поручений по итогам встречи с членами семей военнослужащих говорится, что участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о получении ранения или награждении вне зависимости от наличия контракта.

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