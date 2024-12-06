Лавров рассказал о «закрытых каналах» между Россией и США

Для диалога России и США есть несколько «закрытых каналов», но они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в двух странах. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть также "каналы", которые не предаются огласке, но в основном американцы передают по ним то же, о чем говорят публично: "мы должны остановиться", "должны принять потребности Украины и ее позиции"», - добавил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров уже отмечал, что отношения между Россией и Соединенными Штатами на современном этапе сохраняются на низком уровне, «их практически нет». По его словам, лишь ведется «нудный разговор», в котором иногда появляются разные двусторонние предложения.

Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что администрация американского президента Джо Байдена до нуля свернула диалог с Москвой. При этом, по его словам, любая конфронтационность не исключает возможность контакта.