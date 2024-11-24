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Кремль: администрация Байдена до нуля свернула диалог с Россией

По словам пресс-секретаря российского президента, это было недальновидно.
Сергей Лебедев 2024-11-24 14:28:16
© Фото: White House, via Globallookpress.com

Администрация американского президента Джо Байдена практически свернула диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, любая конфронтационность не исключает возможность контакта.

«То, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», - сказал официальный представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что российский лидер Владимир Путин готов к налаживанию контактов со всеми желающими странами. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о возможности диалога с Вашингтоном после избрания Дональда Трампа президентом США.

По словам представителя Кремля, контакты должны основываться на равноправии и уважении друг к другу, а также на принятии во внимание интересов и озабоченностей сторон.

#Россия #в стране и мире #сша #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Президент
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