Лавров: США узнали о запуске «Орешника» за полчаса

У России есть «канал» с Соединенными Штатами, который автоматически включается при запуске баллистической ракеты. За полчаса до старта «Орешника» система отправила сообщение США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Они знали, что это случится, и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не стремится к истреблению чьего-либо населения.

«Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему», - добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что американская сторона получила уведомление о пуске «Орешника» за 30 минут. Информация о применении оружия поступила в явочном автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Две недели назад Владимир Путин сообщил, что в ответ на применение западного дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В боевых условиях было проведено испытание новейшей ракетной системы «Орешник».