Mash: мошенники «голосом Блиновской» вымогают у ее знакомых и родных деньги

Мошенники сгенерировали голос блогера Елены Блиновской и используют его в телефонных звонках для вымогательства средств. Злоумышленники звонят родным, друзьям и знакомым «королевы марафонов» и просят «голосом Блиновской» перечислить крупную сумму на карту. Одной из жертв чуть не стал отец Блиновской, деньги он не перечислил, заподозрив обман, сообщает Mash.

Сейчас Елена Блиновская находится в московском женском следственном изоляторе №6 в Печатниках, ее заключили под стражу на три месяца из-за нарушений домашнего ареста - она общалась со свидетельницей по ее уголовному делу. Также до 24 апреля продлен арест имущества и денежных средств родственников блогера.

Ей ранее было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. «Королева марафонов» не заплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей. Также она обвиняется еще по двум статьям - «Отмывание денежных средств в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Блогер была задержана рано утром 27 апреля. Изначально женщина планировала вылететь в Казахстан, но затем попыталась пересечь границу Белоруссии на машине, где ее и задержали.