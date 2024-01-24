МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Московский суд на три месяца продлил арест имущества и денег Блиновской

В понедельник суд изменил меру пресечения для блогера с домашнего ареста на заключение под стражу в СИЗО №6.
Елизавета Кондрикова 2024-01-24 21:47:01
© Фото: skmoscowgsu, Telegram

Замоскворецкий районный суд постановил продлить арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской еще на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Москве.

«По результатам рассмотрения судом приняты решения о продлении срока ареста на 3 месяца до 26.04.2024», - говорится в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что решение было принято сегодня 24 января при самом участии блогера, которая проходит по делу о неуплате налогов. В данном случае речь идет об имуществе и активах родственников Блиновской и подконтрольных юридических лиц.

Напомним, в понедельник стало известно о решении суда заключить под стражу на три месяца Блиновскую из-за нарушений домашнего ареста, затем ее доставили в московский женский следственный изолятор №6 в Печатниках. Изначально домашний арест должен был длиться до 26 января этого года.

 

#СК РФ #блогер #замоскворецкий суд #арест имущества #неуплата налогов #елена блиновская
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»