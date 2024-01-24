Московский суд на три месяца продлил арест имущества и денег Блиновской

Замоскворецкий районный суд постановил продлить арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской еще на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Москве.

«По результатам рассмотрения судом приняты решения о продлении срока ареста на 3 месяца до 26.04.2024», - говорится в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что решение было принято сегодня 24 января при самом участии блогера, которая проходит по делу о неуплате налогов. В данном случае речь идет об имуществе и активах родственников Блиновской и подконтрольных юридических лиц.

Напомним, в понедельник стало известно о решении суда заключить под стражу на три месяца Блиновскую из-за нарушений домашнего ареста, затем ее доставили в московский женский следственный изолятор №6 в Печатниках. Изначально домашний арест должен был длиться до 26 января этого года.