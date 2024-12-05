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Стоимость биткоина впервые в истории торгов превысила 100 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум.
Игнат Далакян 2024-12-05 06:50:38
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez dpa Globallookpress

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 100 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 05:33 по московскому времени криптовалюта поднялась выше отметки $100 тыс. После 05:45 биткоин ускорил рост и находился уже на уровне 101 тысячи долларов.

В ноябре этого года криптовалюта начала расти в цене после выборов американского президента, на которых победил Дональд Трамп. На тот момент стоимость криптовалюты держалась на отметке 68 тысяч долларов и за месяц поставила ни один исторический рекорд.

В свою очередь, сам Дональд Трамп в ходе предвыборной компании широко использовал поддержку криптосообщества и обещал ослабить регулирование рынка. Республиканец предлагал создать федеральный резерв в биткоинах и с помощью криптовалют выплатить государственный долг.

#в стране и мире #биткоин #криптовалюта #исторический максимум
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