Стоимость биткоина впервые в истории торгов превысила 100 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 100 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 05:33 по московскому времени криптовалюта поднялась выше отметки $100 тыс. После 05:45 биткоин ускорил рост и находился уже на уровне 101 тысячи долларов.

В ноябре этого года криптовалюта начала расти в цене после выборов американского президента, на которых победил Дональд Трамп. На тот момент стоимость криптовалюты держалась на отметке 68 тысяч долларов и за месяц поставила ни один исторический рекорд.

В свою очередь, сам Дональд Трамп в ходе предвыборной компании широко использовал поддержку криптосообщества и обещал ослабить регулирование рынка. Республиканец предлагал создать федеральный резерв в биткоинах и с помощью криптовалют выплатить государственный долг.