МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Биткоин впервые в истории превысил уровень в $86 тысяч

Стоимость криптовалюты достигла нового максимума в четвертый раз за день.
Владимир Рубанов 2024-11-11 22:37:12
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency, Global Look Press

Цена биткоина превысила отметку в 86 тысяч долларов, достигнув исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Binance.

Стоимость криптовалюты достигла нового максимума в четвертый раз за день.

Рост цены монеты связан с ожиданиями изменений американской политики в отношении криптовалют после прихода нового президента США Дональда Трампа.

В ходе предвыборной кампании Трамп широко использовал поддержку криптосообщества и обещал ослабить регулирование этого рынка.

Республиканец предлагал создать федеральный резерв в биткоинах, выплатить госдолг с помощью криптовалют, а также выступал против запуска цифрового доллара, который мог бы конкурировать с популярными монетами.

#сша #Дональд Трамп #биткоин #выборы президента США #выборы-2024 #криптовалюты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 