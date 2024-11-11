Биткоин впервые в истории превысил уровень в $86 тысяч

Цена биткоина превысила отметку в 86 тысяч долларов, достигнув исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Binance.

Стоимость криптовалюты достигла нового максимума в четвертый раз за день.

Рост цены монеты связан с ожиданиями изменений американской политики в отношении криптовалют после прихода нового президента США Дональда Трампа.

В ходе предвыборной кампании Трамп широко использовал поддержку криптосообщества и обещал ослабить регулирование этого рынка.

Республиканец предлагал создать федеральный резерв в биткоинах, выплатить госдолг с помощью криптовалют, а также выступал против запуска цифрового доллара, который мог бы конкурировать с популярными монетами.