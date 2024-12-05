В США бывшего военного не выпустили из страны при попытке улететь в РФ

Бывший военнослужащий США Кевин Дэниел Лофтус попытался попасть в Россию. чтобы принять участие в специальной военной операции. Однако ему даже не дали сесть в самолет. Все дело в том, что Лофтус - участник штурма Капитолия 6 января 2021 года, и из-за этого он находился на испытательном сроке.

Как написала американская газета The Wall Street Journal, американец планировал вылететь в Турцию, а оттуда в Грузию, где он хотел получить визу РФ сроком на 90 дней. Отмечается, что он контактировал с неким россиянином, который якобы мог ему помочь оказаться в российских войсках.

«Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, 28 октября попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке», - сообщило СМИ.

Бойца задержали в штате Айова спустя три дня после попытки улететь в Россию. Ему вменили в вину нарушение условий его испытательного срока, поскольку тот якобы повез вещи в штат Висконсин для сына. Прежде Кевина Дэниела Лофтуса приговорили к трем годам условно за участие в штурме Капитолия.

В сентябре 2023 года в США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия. Одного из участников Энрике Таррио приговорили к 22 годам лишения свободы, хотя прокуроры требовали на 10 лет больше. Другого члена ультраправого движения Proud Boys Джозефа Биггса приговорили к 17 годам тюрьмы.

Штурм Капитолийского холма в январе 2021 года связан с недовольством сторонников одного из кандидатов на выборах президента - Дональда Трампа, который проиграл выборы 2020 года. В здание Капитолия ворвались люди, в это время там должно было состояться заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.