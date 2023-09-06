В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

© Фото: John Nacion, globallookpress

Суд в США назначил самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия, приговорив одного из активистов Энрике Таррио к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал CBS. При этом, прокуроры требовали на 10 лет больше. Приговор Таррио встретил уже за решеткой, за которой он находится с прошлого года. Примечательно, что Энрике Таррио не был в Капитолии 6 января 2021 года, но прокуроры сочли его одним из главных организаторов устроенных беспорядков.

«Энрике Таррио был лидером этого заговора. Обвиняемый и его сообщники напали на всю нашу систему правления», - заявил прокурор Конор Малро.

Напомним, беспрецедентное в современной истории США событие произошло 6 января 2021 года после оглашения результатов президентских выборов. Сторонники действовавшего на тот момент главы Белого дома Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и учинили в нем погром. Это вызвало череду громких уголовных дел, в том числе против самого Трампа.