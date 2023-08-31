Суд в США приговорил к 17 годам тюрьмы члена Proud Boys Биггса за участие в штурме Капитолия

Обращаясь к суду Биггс подчеркнул, что не является террористом, но признал свою ошибку.

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Суд в Соединенных Штатах приговорил к 17 годам тюрьмы за участие в беспорядках во время штурма Капитолия Джозефа Биггса, который раньше был одним из руководителей ультраправого движения Proud Boys. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Я знаю, что в тот день я сделал ошибку», - передает издание слова Биггса, который с такими словами обратился к суду.

Кроме того, он подчеркнул, что не является террористом.

Джозеф Биггс был задержан в январе 2021 года в штате Флорида. По данным властей, он был среди группы людей, которые ворвались в здание американского Конгресса 6 января 2021 года. Биггс был замечен на ряде видеозаписей и кадров, а также сам признался, что находился в закрытых помещениях американского законодательного органа.