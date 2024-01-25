Путин осмотрел новый онкоцентр в Калининграде на 45 тысячах квадратных метров

Президент России Владимир Путин посетил онкологический центр в Калининграде, открытие которого планируется в апреле этого года, а штат будет включать в себя до 700 специалистов.

«Это сложная строительная работа, потому что помещение нужно делать определенного качества и под конкретное оборудование... Вам спасибо большое, очень здорово у вас получается», - признал Путин, беседуя с подрядчиком проекта.

В центре поблагодарили президента за возможность претворить в жизнь «неоценимый» проект по строительству онкоцентра в области. Президент же отметил не только функциональность «непростого объекта», но и его «современность» и красивый внешний облик, а также оценил благоустроенную территорию с парком.

Ожидается, что штат медицинского центра будет состоять из 700 специалистов, в том числе 147 врачей.

Напомним, сегодня президент посетил Калининградскую область с рабочим визитом, в ходе которого пообщался со студентами вузов области, а также принял участие в запуске крупнейшего в стране предприятия по производству компонентов для солнечной энергетики. Путин поблагодарил всех причастных к строительству промышленного комплекса.