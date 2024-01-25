Путин открыл крупнейший завод по производству пластин для солнечной энергетики

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининградскую область принял участие в запуске крупнейшего в стране предприятия по производству компонентов для солнечной энергетики.

Речь идет о заводе по производству кремниевых пластин для солнечных батарей в Черняховске.

Церемония открытия состоялась в режиме видеоконференции во время совещания по социально-экономическому развитию региона. В открытии принял участие зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Хочу поблагодарить, уважаемые друзья, всех, кто участвовал в строительстве нового промышленного комплекса. Поздравляю коллектив предприятия с началом работы», - сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание на то, что открытие завода создало новые рабочие места, таким образом возрос спрос на специалистов, что позволяет местным жителям профессионально вырасти и увеличить свои доходы.