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Путин рассказал о проблеме «отложенного первого ребенка» в России

По словам президента РФ, для прироста населения страны в семье должны быть три ребенка, для этого необходимо заводить семью раньше.
Елизавета Кондрикова 2024-01-25 18:23:01
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин указал на демографическую проблему «отложенного первого ребенка» в стране и призвал создавать семью пораньше, чтобы обеспечить прирост населения при условии рождения троих детей в семье. Об этом российский лидер сообщил, выступая перед студентами вузов Калининградской области.

«Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остается на горизонтальной планке, а для того, чтобы обеспечить рост народонаселения, нужно минимум три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», - сказал президент, отвечая на вопрос молодой пары студентов.

Он также напомнил о введении в стране материнского капитала на первого ребенка, что было сделано в первую очередь для поддержки молодых семей. По словам Путина, это должно стать опорой для молодых женщин, которые разрываются между учебой или работой и семьей.

На данный момент 77% населения хотят получать высшее образование, это число значительно увеличилось за последние 10 лет.

Напомним, что с 1 февраля увеличится размер маткапитала на первого ребенка, он составит 630,4 тысячи. Увеличение выплаты формируется с учетом инфляции, изменения затронут и маткапитал на второго ребенка в семье. По данным Минтруда России, в прошлом году основным направлением расходования этих средств стало улучшение жилищных условий. 

#Россия #дети #Владимир Путин #демография #Молодая семья #маткапиал #калиниградская область
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