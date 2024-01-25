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WP: глава ЦРУ отправится в Европу для заключения сделки между ХАМАС и Израилем

В Европе Уильям Бернс встретится с представителями Катара, Египта и Израиля.
Елизавета Кондрикова 2024-01-25 20:48:01
© Фото: CNP, AdMedia Globallokpress

Президент США Джо Байден отправит в ближайшие дни директора ЦРУ Уильяма Бернса в Европу для организации сделки между ХАМАС и Израилем по освобождению всех заложников, удерживаемых палестинским движением в Газе. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на местных чиновников, знакомых с вопросом.

«Ожидается, что Бернс отправится в Европу для переговоров и встретится с руководителями израильской и египетской разведок Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани», - говорится в публикации. 

Уточняется, что ранее о подобной встрече не объявляли.

По данным издания, планируется заключить соглашение как об освобождении заложников, так и о достижении продолжительного режима прекращения боевых действий в секторе Газа. При этом Египет и Катар называются ключевыми переговорщиками между Израилем и ХАМАС, именно при их посредничестве удалось добиться гуманитарной паузы в Газе в ноябре прошлого года.

Во вторник израильская сторона выступила с предложением приостановить боевые действия в палестинском анклаве на два месяца и освободить всех оставшихся заложников. Ранее стороны не предлагали таких длительных гуманитарных пауз. В Израиле ожидают ответа от ХАМАС, однако смотрят на шансы с осторожным оптимизмом. 

Ранее с призывом освободить удерживаемых в Газе людей выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Во вторник в Совбезе ООН провели дебаты по Ближнему Востоку, на которых генеральный секретарь сообщил о своей готовности поддержать организацию гуманитарного перемирия. 

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