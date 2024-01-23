В Совбезе ООН начались дебаты по ситуации на Ближнем Востоке на министерском уровне, в начале которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь призвал к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газе.

«Ничто не может оправдать сознательное убийство, похищение гражданского населения... Я вновь требую незамедлительного и безусловного освобождения всех заложников, с ними необходимо обращаться гуманно, и к ним должен быть обеспечен доступ Красного Креста», - сказал Гутерреш.

Он также напомнил о готовности Израиля организовать двухмесячную гуманитарную паузу в обмен на освобождение оставшихся заложников и выразил свою готовность всячески способствовать осуществлению этого обмена.

При этом, по словам Гутерреша, ООН все еще не может свободно осуществлять ввоз в Газу необходимых для палестинского народа товаров, особенно нужных в условиях зимы.

Напомним, о предложении израильской стороны стало известно накануне, на данный момент ожидается ответ ХАМАС. Однако в Израиле смотрят с осторожным оптимизмом на возможность обмена.

Россию на дебатах представляет глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. В рамках встречи министров иностранных дел также ожидаются выступления большого числа высокопоставленных чиновников.