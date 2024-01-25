ТАСС: найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на Ил-76

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На земле нашли элементы, которые подтверждают внешнее воздействие на самолет. Их отправят на экспертизу, сказал собеседник агентства.

Специалисты ищут на месте крушения фрагменты самолета и металлических конструкций. Их тщательно собирают и анализируют. Обломки военно-транспортного самолета разбросаны на большой территории.

Российский Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На его борту находились 65 пленных украинских боевиков, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В Минобороны России назвали авиакатастрофу терактом и сообщили, что ВСУ запустили по борту две ракеты из ЗРК на территории Харьковской области.

Самолет был сбит батареей ПВО американского производства Patriot, переданной на вооружение ВСУ, сообщило издание France Info со ссылкой на французский военный источник.