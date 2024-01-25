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Песков назвал убийство Киевом своих граждан в Ил-76 чудовищным актом

На борту самолета находились 65 украинских пленных. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Ирина Егорова 2024-01-25 09:58:01
© Фото: vk.com, newsbelgorod, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагедию с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области.

«Обмен пленными - это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт», - сказал Песков.

Самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военнослужащими на борту был сбит 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны России, ВСУ запустили по нему две ракеты из ЗРК с территории Харьковской области. Также погибли шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет по достигнутой ранее договоренности доставлял украинских военнослужащих для обмена, и руководство Киева было уведомлено о перелете. 

В оборонном ведомстве назвали авиакатастрофу терактом, совершенным ВСУ. В МИД России пообещали, что все причастные к ней будут наказаны. Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению российского Ил-76 в Белгородской области. Франция запрос отклонила. 

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