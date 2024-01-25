MDR: Германия впервые после холодной войны разработала план обороны страны

Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны (OPLAN), заявил DPA командующий территориальным командованием генерал-лейтенант Андре Бодеманн. В нем будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности.

Планировщики исходят из того, что ситуация в Европе отличается от той, которая была 30 лет назад, сообщает MDR. Поэтому военные не могут опираться на планы обороны, которые когда-то существовали. Сейчас ФРГ не является «прифронтовым государством», а «находится в тылу НАТО».

«Это означает, что я не ожидаю танкового боя на северной немецкой равнине и надеюсь, не будет высадки российских десантников», - сказал генерал.

Предполагается, что значительная часть бундесвера понадобится для защиты восточного фланга НАТО. Задача Германии будет заключаться в поддержании маршрутов развертывания союзников и снабжении конвоев.

При этом критически важная инфраструктура ФРГ - порты, мосты, энергетические компании находятся под угрозой диверсий. Их могут атаковать в том числе проникшие в страну спецназовцы противника, заявил генерал. План включает готовность к таким диверсиям, дезинформации и кибератакам.

Размер немецкой армии значительно сократился со времен холодной войны, поэтому бундесверу придется привлечь больше гражданских компаний для снабжения. В частности, их танкеры должны поставлять дизельное топливо на маршруты.

Документ содержит сотни страниц и является совершенно секретным. Его будут обсуждать на симпозиуме в Берлине 31 января с представителями полиции, гражданской обороны, учеными, представителями энергетической и логистической отрасли и союзниками. План должен быть готов к концу марта.

Ранее Владимир Путин на коллегии Минобороны России заявил, что РФ не собирается воевать с Европой и страны НАТО ей не нужны. Издание Bild сообщало, что бундесвер якобы разрабатывает план действий на случай, если РФ после победы на Украине «нападет на силы НАТО».