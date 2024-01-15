Песков назвал «уткой» публикации Bild о «подготовке ФРГ к войне НАТО с Россией»

Немецкое издание Bild регулярно публикует недостоверную информацию, «утки», поэтому Кремль не станет комментировать сообщение журналиста газеты о подготовке Берлина на случай «конфликта РФ и НАТО». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных "уток"», - заявил Песков.

Напомним, что издание Bild опубликовало статью, согласно которой бундесвер якобы разрабатывает план действий на случай, если РФ после победы на Украине «нападет на силы НАТО». По мнению немецкого журналиста, между альянсом и РФ якобы в будущем может произойти эскалация. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, данные публикации по достоверности можно сравнить лишь с «прошлогодним гороскопом».