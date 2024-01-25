Адвокат Сальникова допустила банкротство Елены Блиновской и ее родственников

Елена Блиновская, осужденная по делу о неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, и ее родственники могут объявить о банкротстве вследствие ареста их имущества и всех денежных средств. Информацию «Звезде» подтвердила адвокат блогера Наталья Сальникова, однако она допустила, что это не будет скорым решением.

«В целом, безусловно, юридические лица на грани банкротства, когда и какое из них подаст это заявление, прямо сейчас сказать невозможно», - сказала Сальникова.

Она уточнила, что в любом случае Блиновская и ее родственники «обязаны этот вопрос рассматривать», в частности, речь идет о муже и родителях блогера. Банкротство - это наиболее вероятный вариант действий.

Напомним, накануне Замоскворецкий суд принял решение продлить арест имущества и активов родственников Блиновской еще на три месяца до конца апреля текущего года. Под арестом находятся все ее денежные средства, недвижимое и движимое имущество.

Ранее Блиновская была заключена под стражу вследствие нарушения домашнего ареста, она проведет в московском СИЗО три месяца до 26 апреля. Суд изменил решение о домашнем аресте из-за общения Блиновской со свидетелем по ее уголовному делу на новогодней вечеринке 23 декабря.