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Адвокат Сальникова рассказала, за что суд отправил Блиновскую под стражу

Адвокат Елены Блиновской назвала ее перевод в следственный изолятор слишком строгой мерой пресечения и пообещала подать апелляцию.
Ян Брацкий 2024-01-24 12:05:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Блогер Елена Блиновская оказалась в следственном изоляторе из-за общения со свидетельницей по ее уголовному делу. Это произошло на скандальной вечеринке 23 декабря, рассказала «Звезде» ее адвокат Наталья Сальникова.

«Это повод говорить о нарушении домашнего ареста. Справедливости ради стоит отметить, что существует запрет на общение со свидетелями. Проблема в другом. Для того чтобы понять, кто свидетель по уголовному делу, надо этой информацией владеть. Существует тайна предварительного следствия, и все наши попытки узнать в суде и у следствия, кто свидетели по делу, с кем нельзя общаться, не увенчались успехом», - рассказала Сальникова.

По мнению юриста, суд отнесся к ее подзащитной слишком строго, отправив блогера в СИЗО. Адвокат пообещала подать апелляцию на это решение. Шансов на это мало, добавила Сальникова. Накануне защитник Блиновской рассказала, почему блогер не может выплатить все свои долги по налогам. С ее слов, это связано с особенностями устройства Единого счета налогоплательщика. Накануне суд отправил Блиновскую в СИЗО №6, где она пробудет ближайшие три месяца.

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