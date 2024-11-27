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Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани

Таким образом Украина хочет расширить свое консульское присутствие в Польше.
Виктория Бокий 2024-11-27 13:21:36
© Фото: IMAGO, Vesa Moilanen, Globallookpress

Украинские власти заинтересованы в получении помещения бывшего генконсульства России в польской Познани. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Киев уже отправил польской стороне официальную ноту по данному вопросу.

По словам Сибиги, Украине нужно это помещение для «расширения консульского присутствия в Польше».

Двадцать второго октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани, что привело к международному скандалу.

Ранее в разговоре со «Звездой» чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев подчеркнул, что Решение МИД Польши закрыть Генеральное консульство РФ в Познани - очередной этап антироссийской кампании официальной Варшавы.

#в стране и мире #Украина #Польша #Киев #Познань #генконсульство
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