Российские средства ПВО сбили за сутки 101 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 101 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Помимо уничтожения украинских дронов, в течение суток сбиты два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS.

Также в российском оборонном ведомстве заявили об ударах военнослужащих по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. Также ВС РФ в течение суток били по военным аэродромам, цеху производства беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Ранее сообщалось, что расчет 240-миллиметрового самоходного миномета «Тюльпан» уничтожил опорный пункт ВСУ на Часовярском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.