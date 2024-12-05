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Российские средства ПВО сбили за сутки 101 беспилотник ВСУ

Также уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны России.
2024-12-05 15:41:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 101 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Помимо уничтожения украинских дронов, в течение суток сбиты два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS.

Также в российском оборонном ведомстве заявили об ударах военнослужащих по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. Также ВС РФ в течение суток били по военным аэродромам, цеху производства беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Ранее сообщалось, что расчет 240-миллиметрового самоходного миномета «Тюльпан» уничтожил опорный пункт ВСУ на Часовярском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #ВСУ #МО РФ #СВО
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