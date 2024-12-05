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ВС РФ поразили объекты энергетики, работавшие на украинский ВПК

Также среди пораженных ударами целей на Украине - инфраструктура военных аэродромов и цех производства БПЛА самолетного типа.
2024-12-05 12:32:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении украинских объектов энергетики в зоне проведения специальной военной операции. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что эти энергетические объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. 

Также российские военнослужащие поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех производства БПЛА самолетного типа. Досталось и скоплениям военной техники и живой силы противника - огневое поражение было нанесено в 147 районах.

Ранее сообщалось, что расчет 240-миллиметрового самоходного миномета «Тюльпан» уничтожил опорный пункт ВСУ на Часовярском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #удары #СВО #Энергетика Украины #впк украины
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