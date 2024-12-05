Минобороны России сообщает о поражении украинских объектов энергетики в зоне проведения специальной военной операции.

Российское оборонное ведомство уточнило, что эти энергетические объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Также российские военнослужащие поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех производства БПЛА самолетного типа. Досталось и скоплениям военной техники и живой силы противника - огневое поражение было нанесено в 147 районах.

Ранее сообщалось, что расчет 240-миллиметрового самоходного миномета «Тюльпан» уничтожил опорный пункт ВСУ на Часовярском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.