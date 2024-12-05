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Расчет «Тюльпана» уничтожил опорник ВСУ на Часовярском направлении

Опорный пункт и укрепленные позиции украинских боевиков обнаружили военнослужащие российской разведки.
2024-12-05 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило, что расчет самоходного 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожил украинский опорный пункт и укрепленные позиции противника на Часовярском направлении. Кадры боевой работы опубликовало военное ведомство.

На них видно, как миномет особой мощности «Тюльпан» Южной группировки войск выдвигается на огневую позицию для уничтожения опорного пункта ВСУ, расстояние до которого несколько километров.

Пока расчет перезаряжает миномет и готовится продолжить атаку, командир орудия получает корректуру для следующего выстрела, ведь находиться на огневой позиции «Тюльпан» может всего несколько минут.

Минометчики рассказали про цели, которые они поражают «Тюльпаном», большинство из них - хорошо укрепленные.

«Работаем по заглубленным целям, которые "высокобетонированные" цели, а также высотные здания, где укрываются нацисты. Корректируемая мина "Смельчак" является высокоточным оружием и попадает в цели на расстоянии до 0,8 метра от подсветки цели», - рассказал командир расчета самоходного миномета «Тюльпан».

Также 240-мм самоходным минометам «Тюльпан» под силу уничтожить фортификационные сооружения, командные пункты, боевую бронетехнику противника и другие объекты, которые в силу высокой защищенности не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.  Самоходный 240-мм миномет 2С4 «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет.

Ранее сообщалось, что расчеты 2С4 «Тюльпан» превратили позиции ВСУ в «одну большую воронку».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #миномет #тюльпан #часов яр
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