Друзья членов экипажа сбитого Ил-76 назвали их лучшими из лучших

Друзья членов экипажа российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, назвали команду «лучшими из лучших» и рассказали, как они жили и работали. Именно пилоты смогли ценой собственной жизни увести Ил-76 от населенного пункта, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

«Исключительно хорошие люди и храбрые воины», - приводит «360» слова знакомых и друзей пилотов.

Еще один из друзей рассказал, что экипаж проводил много времени вместе не только в рейсах, но и в свободное время, при этом некоторые из членов команды работали друг с другом более 10 лет.

По воспоминаниям знакомых, командир корабля - уроженец Тамбова Станислав Беззубкин - был исключительно опытным работником, «самым справедливым» и открытым человеком.

Самолет Ил-76 был сбит накануне украинскими вооруженными силами, в Минобороны РФ назвали крушение терактом. Все люди, находившиеся на борту - шесть членов экипажа, 65 пленных украинских бойцов и трое сопровождающих - погибли. Воздушное судно направлялось на аэродром Белгорода для обмена.

По данным французского военного источника издания France Info, самолет был сбит батареей ПВО американского производства Patriot.