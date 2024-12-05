Руководившего ударами по Курской области полковника ВСУ объявили в розыск

В России возбудил уголовное дело в отношении командира украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Павло Розлача. Он обвиняется в применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ, и в совершении терактов в Курской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Отмечается, националисты из бригады Павло Розлача обстреляли село Большое Солдатское 155-миллиметровыми кассетными боеприпасами. Снаряды содержали запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате атаки пострадали не менее 20 человек.

Сейчас Павло Розлач объявлен в международный розыск. Также следователи устанавливают других причастных к преступлению.

Напомним, в минувшем октябре стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, обстрелявших жилые дома в Курской области. Им предъявили обвинение в убийстве или покушении на убийство двух или более лиц с особой жесткостью из политической и идеологической ненависти, а также по статьям за «Террористический акт» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного оружия».

Следователи установили, что в начале октября этого года националисты атаковали жилые дома и объекты инфраструктуры в Курской области. Стрельбу вели из автоматического огнестрельного оружия с применением артиллерийских систем. В результате погибло не менее двух мирных жителей.

В том же месяце сообщалось о задержании и аресте двух украинских военных, причастных к разграблению магазина в Судже.