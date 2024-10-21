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СК задержал двух боевиков ВСУ за преступления в Курской области

Виталий Панченко и Иван Дмитраков были задержаны во время попытки разграбить магазин в Судже.
Алексей Курильченко 2024-10-21 17:30:45
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Сотрудники Следственного комитета России задержали и арестовали двух украинских военных во время их попытки ограбить магазин в Судже. Боевики Виталий Панченко и Иван Дмитраков обвиняются в совершении множества преступлений - в том числе в покушении на жизнь правоохранителя и похищении людей. Суд принял решение об их аресте.

«Повторно нарушив государственную границу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже Курской области. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны», - цитирует Радио Sputnik сообщение ГВСУ СК России.

Боевиков подозревают в теракте, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, насилии в отношении представителя власти, незаконном пересечении границы РФ. Панченко также обвиняется в похищении людей и мародерстве. Уголовные дела в отношении боевиков возбуждены в сентябре.

Следствие установило, что боевики пересекли границу России 7 августа, вместе со взрывными устройствами и военной техникой. Находясь на территории Курской области, они вели огонь на поражение по военнослужащим РФ и мирным жителям. Панченко с подельниками насильно затолкали в машину троих россиян, после чего их вывезли на территорию Украины.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #Следственный комитет #арест
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