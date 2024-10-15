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В СК завели дело на боевиков ВСУ, обстрелявших дома в Курской области

Следователи установили, что атака велась из автоматического огнестрельного оружия с применением артиллерийских систем.
Карина Тазетдинова 2024-10-15 18:40:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые обстреляли жилые дома в Курской области.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений», - следует из заявления в Telegram-канале.

Им предъявлено обвинение в убийстве или покушении на убийство двух или более лиц с особой жесткостью из политической и идеологической ненависти, а также по статьям «Террористический акт» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного оружия».

СК установил, что в начале октября 2024 года боевики ВСУ, украинские военные группы и наемники обстреляли жилые дома и объекты инфраструктуры в Курской области.

Установлено, что стрельба велась из автоматического огнестрельного оружия с применением артиллерийских систем. В результате погибло не менее двух мирных жителей, а также разрушены жилые дома.

Ранее жители села Любимовка под Курском рассказали, что украинские боевики бесчинствовали, уничтожая дома мирных жителей. ВСУ также разрушали гражданские объекты.

#Курская область #ВСУ #Уголовное дело #СК
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