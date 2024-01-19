Обвиняемой по делу о теракте Дарье Треповой* запросили 28 лет колонии

Дарья Трепова*, обвиняемая по делу о совершении теракта в петербургском кафе 2 апреля, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, может попасть в колонию на 28 лет. Этот срок запросило для девушки обвинение.

«Прокурор просит суд признать Трепову* виновной и назначить ей наказание в виде 28 лет лишения свободы в ИК общего режима», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С Треповой* также могут взыскать штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее террористка призналась в том, что планировала уехать на Украину. По ее словам, она сочувствовала украинцам и просила своего куратора Романа Попкова отправить ее туда волонтером.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов.