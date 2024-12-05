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В МО РФ сообщили о телефонном разговоре Герасимова с коллегой из США

Генерал армии Валерий Герасимов 27 ноября уведомил генерала Чарльза Брауна о проведении учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море.
2024-12-05 14:57:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о телефонном разговоре первого замминистра обороны РФ - начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

Уточняется, что беседа состоялась 27 ноября по инициативе российской стороны. Герасимов уведомил Брауна о предстоящих на тот момент учениях группировок ВМФ и ВКС России в восточной части Средиземного моря

Напомним, в ходе этих учений российские военнослужащие выполняли практические стрельбы и пуски высокоточных ракет, включая гиперзвуковой «Циркон».

Российское оборонном ведомство отметило, что эту информацию Герасимов довел до Брауна, чтобы предотвратить возможные инциденты, в связи с пребыванием кораблей США и НАТО вблизи района проведения учений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ВМФ России #валерий герасимов #Средиземное море
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