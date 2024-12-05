В МО РФ сообщили о телефонном разговоре Герасимова с коллегой из США

Минобороны России сообщает о телефонном разговоре первого замминистра обороны РФ - начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

Уточняется, что беседа состоялась 27 ноября по инициативе российской стороны. Герасимов уведомил Брауна о предстоящих на тот момент учениях группировок ВМФ и ВКС России в восточной части Средиземного моря.

Напомним, в ходе этих учений российские военнослужащие выполняли практические стрельбы и пуски высокоточных ракет, включая гиперзвуковой «Циркон».

Российское оборонном ведомство отметило, что эту информацию Герасимов довел до Брауна, чтобы предотвратить возможные инциденты, в связи с пребыванием кораблей США и НАТО вблизи района проведения учений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.