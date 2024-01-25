Сестра капитана Ил-76 Беззубкина рассказала, что полеты и служба были его жизнью

Родная сестра погибшего в Белгородской области капитана Ил-76 Станислава Беззубкина рассказала «Звезде» о своем героическом брате. По словам Екатерины Дегтяревой, он всегда хотел летать, это было смыслом его жизни.

«Очень смелый, мужественный, отец двоих дочек, любящий сын и любимый брат. Замечательный человек, очень добрый и самоотверженный. Всю свою жизнь от отдал работе - службе нашей Родине и за Отчизну отдал жизнь, совершив подвиг. Он увел падающее воздушное судно от поселка Яблоново в Белгородской области», - рассказала Екатерина Дегтярева.

За время службы Станислав Беззубкин успел побывать во многих странах и всегда оказывался там, где в его помощи нуждались, отметила сестра летчика.

«Он очень любил летать, эти полеты были его жизнью. Он посетил очень много стран, летал в Египет, оказывал гуманитарную помощь в других странах. Его работа была его призванием. У нас вообще династия летчиков. Наш отец тоже военный летчик, сейчас на пенсии», - добавила Екатерина.

Станислав Беззубкин окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. В 2009 году выпустился, после чего был направлен для прохождения службы в Оренбург. Там он прослужил более 10 лет. 24 января 2024 года Станислав Беззубкин совершил свой последний полет.