Власти Оренбургской области в своем Тelegram-канале опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, который перевозил пленных и был сбит украинскими боевиками в Белгородской области.
В аппарате губернатора и правительства Оренбургской области отметили, что случившееся - невосполнимая потеря, а также принесли соболезнования родным и близким героев.
Ранее Минобороны России квалифицировало как теракт катастрофу самолета Ил-76 в Белгородской области. Украинские боевики сбили самолет при помощи ЗРК, находившегося в Харьковской области, прекрасно зная о характере миссии, которую он выполнял.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»