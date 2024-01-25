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Опубликован список погибших членов экипажа Ил-76, который перевозил пленных

В аппарате губернатора и правительства Оренбургской области принесли соболезнования родным и близким героев.
Тимур Шерзад 2024-01-25 12:49:01
© Фото: belgorod1, Global Look Press

Власти Оренбургской области в своем Тelegram-канале опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, который перевозил пленных и был сбит украинскими боевиками в Белгородской области. 

  • Командир корабля Беззубкин
  • Помощник командира корабля Чмирев
  • Штурман Высокин
  • Бортинженер Пилуев
  • Борттехник Житенев 
  • Бортрадист Саблинский 

В аппарате губернатора и правительства Оренбургской области отметили, что случившееся - невосполнимая потеря, а также принесли соболезнования родным и близким героев. 

Ранее Минобороны России квалифицировало как теракт катастрофу самолета Ил-76 в Белгородской области. Украинские боевики сбили самолет при помощи ЗРК, находившегося в Харьковской области, прекрасно зная о характере миссии, которую он выполнял. 

#в стране и мире #Ил-76 #Теракт #Оренбургская область #белгородская область
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