Власти Оренбургской области в своем Тelegram-канале опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, который перевозил пленных и был сбит украинскими боевиками в Белгородской области.

Командир корабля Беззубкин

Помощник командира корабля Чмирев

Штурман Высокин

Бортинженер Пилуев

Борттехник Житенев

Бортрадист Саблинский

В аппарате губернатора и правительства Оренбургской области отметили, что случившееся - невосполнимая потеря, а также принесли соболезнования родным и близким героев.

Ранее Минобороны России квалифицировало как теракт катастрофу самолета Ил-76 в Белгородской области. Украинские боевики сбили самолет при помощи ЗРК, находившегося в Харьковской области, прекрасно зная о характере миссии, которую он выполнял.