Губернатор Гладков рассказал о героических действиях погибшего экипажа Ил-76

Погибшие при крушении Ил-76 в Белгородской области летчики совершили подвиг, ценой своих жизней увели падающую машину от села Яблоново и направили ее в поле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!» - написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

Гладков принес соболезнования родным и близким погибших летчиков, до конца исполнивших свой долг, пишет «360».

Напомним, трагедия с Ил-76 произошла накануне днем. Борт военно-транспортной авиации перевозил украинских пленных из Чкаловского в Белгород для последующего обмена. Как отметили в Минобороны РФ, националисты ударили по воздушному судну из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Погибли все находившиеся на борту.