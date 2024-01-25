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СК РФ опроверг информацию о задержании по делу о пожаре на складе в Шушарах

Ранее некоторые СМИ заявляли, что сотрудник признался в поджоге склада маркетплейса и его задержали в Санкт-Петербурге.
Ирина Егорова 2024-01-25 13:21:01
© Фото: СК РФ

В Следственном комитете РФ опровергли информацию о задержании подозреваемого по делу о пожаре на складе в Шушарах. В ведомстве заявили о том, что «никто не задержан», передает РБК

Ранее RT опубликовал информацию, что сотрудник признался в поджоге склада маркетплейса и его задержали в Санкт-Петербурге. 

Напомним, что сильный пожар, охвативший площадь в 70 тысяч «квадратов», мог начаться в курилке. Огонь распространился быстро, так как в том же крыле находился склад с картонными коробками. В результате инцидента никто не пострадал, так как сотрудники оперативно эвакуировались. По факту пожара в складском комплексе известного маркетплейса под Санкт-Петербургом было возбуждено уголовное дело.

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