СК РФ опроверг информацию о задержании по делу о пожаре на складе в Шушарах

В Следственном комитете РФ опровергли информацию о задержании подозреваемого по делу о пожаре на складе в Шушарах. В ведомстве заявили о том, что «никто не задержан», передает РБК.

Ранее RT опубликовал информацию, что сотрудник признался в поджоге склада маркетплейса и его задержали в Санкт-Петербурге.

Напомним, что сильный пожар, охвативший площадь в 70 тысяч «квадратов», мог начаться в курилке. Огонь распространился быстро, так как в том же крыле находился склад с картонными коробками. В результате инцидента никто не пострадал, так как сотрудники оперативно эвакуировались. По факту пожара в складском комплексе известного маркетплейса под Санкт-Петербургом было возбуждено уголовное дело.