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RT: задержан признавшийся в поджоге склада маркетплейса в Петербурге сотрудник

Ранее сообщалось, что пожар мог начаться в курилке. Огонь распространился быстро, так как в том же крыле находился склад с картонными коробками.
Ирина Егорова 2024-01-25 12:13:01
© Фото: mchs_official, Telegram

Сотрудники Следственного комитета России задержали в Санкт-Петербурге сотрудника маркетплейса, который признался в поджоге склада в Шушарах, передает RT.

Напомним, что пожар на складе произошел 13 января. Его площадь составила 70 тысяч квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, так как сотрудники оперативно эвакуировались. По факту крупного пожара в складском комплексе известного маркетплейса под Санкт-Петербургом было возбуждено уголовное дело. Ранее предполагалось, что пожар мог начаться в курилке. Огонь распространился быстро, так как в том же крыле находился склад с картонными коробками.

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