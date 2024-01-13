В Сети появились кадры мощного пожара на складе в Петербурге из самолета

Очевидцы публикуют кадры сильнейшего пожара на складе интернет-магазина в Санкт-Петербурге, снятые с борта самолета. На видеороликах отчетливо видны на белом снегу черные клубы дыма, распространяющиеся на сотни километров.

По данным МЧС, к данному моменту пожар удалось локализовать на 70 тысячах квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 286 человек и 57 единиц техники.

«В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 70 000 кв. метров, произошло обрушение на площади 40 кв.м.», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом дым от пожара можно увидеть практически со всех районов Санкт-Петербурга.

По словам сотрудника склада, пожар мог начаться в курилке. В том же крыле находятся помещения с картонными коробками, что могло привести к быстрому распространению возгорания. Вся территория складского комплекса покрылась огнем всего за пару часов.