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Политолог заявила о сложившемся во Франции «треугольнике власти»

По мнению эксперта, в оппозиции, несмотря на то что те не поддерживают политику Макрона, единое мнение отсутствует.
Глеб Владовский 2024-12-05 12:33:55
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Определить, кто может занять пост премьер-министра Франции, в настоящее время трудно. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

«Эта оппозиция не может сплотиться, потому что она представляет два противоположных лагеря - крайне левые "Народный фронт" и крайне правые "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен», - пояснила политолог.

Она отметила, что это непримиримые враги, которые в то же время выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона. В результате в политической системе образовался треугольник, который одновременно указывает на слабость пропрезидентских сил.

В то же время существует риск того, что даже несмотря на поддержанный вотум недоверия, Мишель Барнье может сохранить за собой пост премьера, предположил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Он также допустил, что произошедшее не является «концом света» для нынешнего кабмина. При этом, Макрон может остаться на посту президента в течение положенных ему полутора лет, но его будущее остается под вопросом.

«Текущее правительство может в принципе остаться решать вопросы бюджета, поскольку это самая острая проблема в стране. Останется ли оно в целом - другой вопрос», - предположил политолог.

Напомним, что в среду, 4 декабря, по итогам голосования 331 депутат из 577 поддержали вотум недоверия правительству Францию во главе с Мишелем Барнье. В связи с этим 5 декабря в 22.00 мск Макрон обратится к нации.

#Франция #Мишель Барнье #Эмманюэль Макрон #наш эксклюзив #Отставка правительства #вотум недоверия
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