Макрон обратится к нации на фоне отставки правительства Франции

На фоне отставки правительства президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации, сообщает Le Parisien.

«Макрон обратится к нации в 20 часов (22.00 мск - Прим. Ред.) в четверг из Елисейского дворца», - сообщает издание.

Уточняется, что Эммануэль Макрон «хочет действовать быстро» и, возможно, назначит нового премьер-министра до церемонии открытия Нотр-Дама, которое запланировано на 8 декабря. Однако пока точно неизвестно, объявит ли президент имя нового премьера.

Инициатором предложения о выносе вотума недоверия французскому правительству стала крайне левая партия «Непокорившаяся Франция», которая долго искала повод, чтобы попытаться отправить кабмин страны в отставку. Этим поводом стало использование кабинетом Мишеля Барнье конституционной процедуры, которую партия посчитали недемократической. Позже партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен заявило, что также поддержит вотум недоверия правительству.

В среду по итогам голосования был поддержан вотум недоверия правительству Францию во главе с Мишелем Барнье. За него проголосовали 331 депутат из 577.

Таким образом, кабмин Франции впервые с 1962 года ушел в отставку. Правительство проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, уход правительства в отставку еще больше усугубит кризис в стране.

Вотумом недоверия партии и социалисты пригрозили после разногласий в ходе обсуждения бюджета на 2025 год. Теперь через него они будут добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона.