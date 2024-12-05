Стратегия Европейского союза по отношению к Украине является провальной, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что за прошедшие три года Европа ослабла, а такой подход идет во вред европейцам.

«Европейская экономика испытывает на себе удары и последствия данного конфликта. И поэтому следовать американской политике, не подвергая ее никакой критике, — большая ошибка», - цитирует его RT.

Сийярто высказался за локальное урегулирование конфликта вместо того, чтобы выводить его на глобальный уровень. Он считает, что необходимо приложить максимум усилий для его разрешения, а «не подливать масла в огонь».

Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Венгрия остается единственной страной, которая не помогала Украине и считает НАТО оборонительным, а не наступательным альянсом.

«Мы практически единственная страна в составе НАТО, которая открыто говорит о «красных линиях», обеспечивать неприкосновенность которых необходимо со всей серьезностью», - добавил политик.

Венгрия неоднократно заявляла, что не заинтересована в дальнейшем развитии украинского конфликта, будучи соседним с Украиной государством. При этом в Венгрии убеждены, что добиться мира в регионе возможно только при участии России и разрывать отношений с Москвой нельзя. Так, Венгрия регулярно пытается помешать странам ЕС оказать Украине военную помощь. Например, 2 октября Будапешт заблокировал решение Евросоюза отправить советников и инструкторов на Украину для подготовки боевиков ВСУ.