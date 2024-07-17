Сийярто заверил, что Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз ЕС

Угрозы со стороны Евросоюза не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии. И они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию», - цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что действия европейских политиков, напротив, вызвали желание приложить еще больше усилий для мирного урегулирования конфликта. По его словам, администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже привыкла к таким выпадам.

Также дипломат отметил, что правительство Венгрии патриотическое и «немейнстримное». К тому же страна уже находится под санкциями ЕС. Поэтому, считает Сийярто, непонятно, как Европа может угрожать Будапешту больше, чем сейчас.

Ранее Петер Сийярто обсудил с Лавровым реализацию договоренностей Путина и Орбана. Дипломаты встретились на полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.