Сийярто: Венгрия единственная в НАТО выступает против поддержки Киева

Венгрия осталась единственной страной в НАТО, которая выступает против оказания альянсом помощи Украине, как финансовой, так и в виде поставок вооружения и подготовки солдат. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Комментируя планы НАТО в отношении Украины, которые будут обсуждаться на саммите в Вашингтоне в июле, Сийярто заявил, что Венгрия не желает иметь к ним никакого участия. Он выступил против участия венгерский солдат в конфликте, а также сказал, что венгерские налогоплательщики не должны отдавать за это свои деньги, передает слова главы МИД информационное агентство MTI.

Сийярто отметил, что Североатлантический альянс пытается втянуть Будапешт в «финансовую историю» и оказать давление на венгерское правительство. По его словам, венгерское правительство по-прежнему убеждено в невозможности разрешить украинский конфликт на поле боя и призывает сесть за стол переговоров.

Венгрия неоднократно заявляла, что не заинтересована в дальнейшем развитии украинского конфликта, будучи соседним с Украиной государством. При этом в Венгрии убеждены, что добиться мира в регионе возможно только при участии России, разрывать отношений с Москвой нельзя. Ранее Сийярто заметил, что, если НАТО отправит свои войска на Украину, то таким образом пересекут красные линии, что будет означать третью мировую войну.