Лавров ответил на критику спецоперации со стороны Израиля в ООН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и израильский постпред при ООН Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совета Безопасности. Его темой стало очередное обострение палестино-израильского конфликта.

До этого израильский дипломат выступил с критикой иранских властей, обвинив их в поставках оружия России. Якобы потом оно используется в ходе спецоперации на Украине.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», - заявил Лавров, выступление которого опубликовано на официальном YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сергей Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании палестинского государства, подобно тому, как были похоронены минские договоренности от 2015 года, которые также были одобрены Совбезом.

Российский министр призвал СБ ООН выступить с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, оказанию всей необходимой гуманитарной помощи его жителям и началу мирных переговоров по созданию независимого палестинского государства. После Лавров счел необходимым организацию международной конференции по ближневосточному урегулированию. Помимо провозглашения независимости Палестины, ее участники также должны выработать механизмы безопасности Израиля.