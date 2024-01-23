Лавров в Нью-Йорке встретился с главой МИД Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики. Встреча состоялась в Нью-Йорке, где российский дипломат участвует в заседаниях Совбеза ООН.

Лавров и аль-Малики заявили о важности прекращения кровопролития в секторе Газа, возобновления ближневосточного урегулирования и необходимость решить палестинский вопрос на общепризнанной международно-правовой основе. Она предусматривает создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее Лавров провел беседу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом. На них, в частности, обсуждалась ближневосточная проблематика, включая палестинский вопрос.

Глава МИД Палестины, в свою очередь, обсудил с коллегами из ЕС усилия по прекращению огня в Газе. В частности, аль-Малики провел встречи с коллегами из Франции, Польши, Швеции, Испании и Кипра, сообщило палестинское агентство WAFA.